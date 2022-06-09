

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nu 12´nci sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor´da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transfer perdesini, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşarak aralayan bordo-beyazlı takım, bir hafta içinde 4 oyuncuyu imzaya çağırması bekleniyor.

Atakaş Hatayspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesi basın mensupları ile buluştu. Kulüpte yapılan toplantı konuşan Atakaş Hatayspor Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Vekili Mustafa Özat, başarılı bir sezon geçirdiklerini, yeni sezonda yine ilk 10 takımın içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Özat, konuşmasının devamında, şunları söyledi: "Bu yıl da inşallah amacımızdan geriye dönüş yok.Yeni sezonda aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hem spor kamuoyuna yeni oyuncular kazandırmak hem bize gelen teknik direktörün Süper Lig kapısını aralamak, bununla birlikte Hatayspor´u daha güzel yerlere getirmek için var gücümüzle, bütün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışmaktayız. Özellikle transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Çünkü çok dinamik bir süreçteyiz. Bizim teknik direktör arayışımız da Ömer Erdoğan kardeşimizin yollarının ayrılmasından hemen sonra başladı. Takdir edersiniz ki, çok kısa bir sürede hiçbir Süper Lig takımında olmayacak kadar hızlı ve çevik bir süreçte çok yetenekli bir teknik direktör ile anlaştık ve aynı ideallere, aynı ufuklara birlikte bakıyoruz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özat, Atakaş Hatayspor Kulübü´nde şu an için alınan bir kongre kararı olmadığını söyledi.

"3-4 FUTBOLCU ARKADAŞIMIZI AÇIKLAMAYI PLANLIYORUZ"

Transfer görüşmelerine ara vermeden devam ettiklerini ve bir çok futbolcu ile kontak halinde olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ise, şunları söyledi: "Bir hafta içerisinde en az 3-4 tane futbolcu arkadaşımızı açıklamayı planlıyoruz. Uzun zamandır süren uğraşlarımızla beraber ama isim vermem doğru olmaz şu an. Çünkü bu transferlerde imza atmadan pürüzler çıkabiliyor, başka durumlar olabiliyor. Transferleri biz yöneticiler olarak, başkan olarak tek başımıza yapmıyoruz. Hocamıza oyuncu dayatmamız da yok. Son üç yıldır yapılan bütün transferlerin yüzde 90´ı hocanın isteği, yüzde 10´u da bizlerin ve başkanımızın onayıyla gerçekleşmiştir. Yani hocanın istemediği veya hocanın isteyip almadığı hiçbir futbolcu bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra olmayacaktır" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı, Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka, Sırbistan ve Türkiye´de görüştükleri kaleciler olduğunu söyledi.

Süper Lig´e yeni oyuncular kazandırmak istediklerini ve bu konuda bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Yardımcı, "Afrika´dan, Avrupa´dan, Asya´dan şuanda belirlediğimiz yaklaşık 10-11 tane futbolcu var, 18-19 yaşında genç arkadaşlarımız var. Bunları biz kampa getireceğiz, kampımızı bu sezon erken açıyoruz, 20 Haziran´da başlıyoruz kampımıza. Bu arkadaşları getirip, böyle 1-2 gün deneme, seçme yönetimiyle değil, 10 gün, 15 gün bizimle birlikte çalıştırıp, görüp ondan sonra bir karar vermek istiyoruz. Bunlar da tesadüf eseri değil, son bir yıldır o bölgelerde belirlediğimiz arkadaşlarımızın, gözüne güvendiğimiz hocalarımızın belirleyip sunduğu futbolculardır. Kampta bunları değerlendirip, Süper Lig´e yeni futbolcular, yeni Boupendza´lar, yeni El Kaabi´ler kazandırmak istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basın toplantısından detay

Mustafa Özat´ın konuşması

Ender Yardımcı´nın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-08 23:21:52



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