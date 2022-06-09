Hatay'da antrepo yangını Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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