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Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.

İHA

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nardüzü Mahallesi’ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Antrepo çalışanlarının üzgün bakışları içerisinde izledikleri yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için itfaiye yoğun çalışma yapıyor. Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.
Yangında yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülüyor. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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