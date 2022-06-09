Hatay'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Arsuz ilçesinin Nardüzü Mahallesi’ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Plastik ham madde, pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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