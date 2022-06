Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi törenle açıldı

Can ÇELİK/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY´da Avrupa Birliği´nin (AB) finanse ettiği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yönetiminde yapımı tamamlanan Dörtyol Devlet Hastanesi´nin açılışı gerçekleştirildi.

2017'de AB'nin Türkiye Cumhuriyeti´ne 40 milyon euroluk hibe finansman sağlamasıyla binr yıl sonra yapımına başlanan Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi, geçen ay hizmete girdi. Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek hastanenin açılış törenine, Hatay Valisi Rahim Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Fransa´nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, AB Komisyonu DG NEAR B Direktör Yardımcısı Henrike Trautmann, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve hastane çalışanları katıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Hambolat, emeği geçen herkese teşekkür etti. Fransa´nın Türkiye Büyükelçisi Magro ve AB Komisyonu DG NEAR B Direktör Yardımcısı Trautmann da yaptıkları konuşmalarda, Türkiye ile özellikle mülteciler konusunda ortak çalışmalarının devam edeceğini, açılan hastanenin mültecilerin yoğunlukta yaşadığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması adına önemli bir merkez olacağı belirtti.

'TÜRKİYE, İNSANİ KRİZE DUYARLI ÜLKELER ARASINDA EN BAŞTA'

Türkiye´nin dünyada yaşanan insani krizlere duyarlı ülkelerin en başında geldiğini söyleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, "Göç ve mülteci akınından en fazla etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Ülkede geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Açılışını yaptığımız bu 250 yataklı hastane Suriyeli misafirlerimizin yoğunlukta yaşadığı bölge dikkate alınarak hizmete açıldı" dedi.

Hatay Valisi Doğan, sağlık sektöründe Türkiye´nin sürekli gelişen bir konumda olduğunu dile getirerek, "Yatırımlar devam edecek. Arsuz´da, Belen´de, Samandağ´da, Hassa´da olmak üzere 4 hastaneyi daha hizmete açacağız. Bu hastanenin ise farklı bir anlamı var. Avrupa Birliği, Fransız Kalkınma Ajansı ve Türk Sağlık Bakanlığı´nın birlikte yaptığı hastane. Onlar da bize göç konusunda hassasiyetimiz için teşekkür ediyorlar. Fakat Türkiye teşekkür dışında sınırın hemen ötesinde bulunan ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden yapıların bertarafı noktasında destek bekliyor" diye konuştu.

Kurdele kesimi sonrası protokol üyeleri hastaneyi gezip, hastaları ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Dörtyol Can ÇELİK

