Hatay’da tarihi eser operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bağrıyanık Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 7 bin 715 adet sikke ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

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