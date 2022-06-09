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'Kibar Feyzo' filmindeki konağın restorasyonuna başlandı; film stüdyosu olacak

DHA

'Kibar Feyzo' filmindeki konağın restorasyonuna başlandı; film stüdyosu olacak


İzzet NAZLI/ REYHANLI (Hatay), (DHA) HATAY'da bulunan ve başta 'Kibar Feyzo' olmak üzere,'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin' gibi Türk sinemasının birçok önemli projesine ev sahipliği yapan tarihi konağın restorasyonuna başlandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Film stüdyosuna dönüştürülecek olan konak, bundan sonra çekilecek dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak" dedi.
Birçok dizinin de çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı. Restorasyonuna başlanan ve birçok filme ev sahipliği yapan, Kemal Sunal ve Şener Şen´in başrollerinde oynadığı Kibar Feyzo filminin çekilmesi ile tanınan konak film stüdyosuna dönüştürülecek.
Suriye sınırında yakın mesafe de bulunan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restorasyon maliyetinin 20 milyon 200 bin lira olacağını söyleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Restorasyonun 12 aylık sürede biteceğini ifade eden Doğan, "Burası 1950 yıllarında yapılan bir konak. Bu konak yıllardır atıl vaziyetteydi. Geçen sene burayı kamulaştırdık ve projemizi hazırladık. Projemizle birlikte burayı bir film stüdyosuna çeviriyoruz. Bugün itibari ile de restorasyon çalışmalarına başladık. Bu konağın birçok hikayesi vardır. En bilineni `Kibar Feyzo´ olarak Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit gibi çok sevilen sanatçılarımızın oynadığı film bu konakta çevrildi. Yine Asi dizisi de bu konakta çevrildi. Önümüzdeki ay içerisinde yeni çekilen `Atatürk´ filmi için de bu alanı belli bir süreliğine tahsis edeceğiz ve o filminde bazı sahnelerinin burada çekilmesini sağlayacağız" dedi.
'GÜZEL BİR MEKAN OLACAK'
Hatay Valiliği olarak, kentin turizmden hak ettiği payı alması için çalışmaların sürdüğünü ve bu anlamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Doğan, şunları söyledi: "
Burada hem konağı ayağa kaldırmak hem de film, sinema sektörüne hizmet vermek adına böyle bir projeye imza attık. Ülkedeki ve dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen yatırımlar sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında konağın Hatay ve Türkiye adına güzel bir mekan olacak, acele kamulaştırma kararı vererek süreci hızlandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz." (DHA)FOTOĞRAFL DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-09 13:06:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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