Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda L.E., O M., İ.D. ile B.A.’nın evlerinde yapılan aramada, 14,86 gram eroin, 3,68 gram esrar, 1.05 gram metamfetamin, 1,28 gram sentetik kannabionid, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.D. hakkında uyuşturucu kullanmak için satın almaktan adli işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.