Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda L.E., O M., İ.D. ile B.A.’nın evlerinde yapılan aramada, 14,86 gram eroin, 3,68 gram esrar, 1.05 gram metamfetamin, 1,28 gram sentetik kannabionid, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.D. hakkında uyuşturucu kullanmak için satın almaktan adli işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.