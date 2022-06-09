Dörtyol Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı AB’nin 40 milyon Euro finansal desteğiyle yapıldı 250 yataklı hastane günde 6 bin kişiye sağlık hizmeti verecek

Avrupa Birliği’nin 40 milyon Euro finansal desteğiyle, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki inşa edilen devlet hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

250 yatak kapasiteli devlet hastanesi Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Genel Müdürlüğü Güney Komşuluk ve Türkiye Direktör Vekili Henrike Trautmann’ın katılımıyla yapıldı.

Açılış töreni hastanenin kısa tanıtım filminin izlenmesi ile başladı.

Yapılan protokol konuşmalarında; günde 6 bin hastaya hizmet verebilecek kapasitedeki 250 yataklı hastanenin son teknoloji ile donatılarak inşa edildiği, nüfus ve göç hareketiyle birlikte bölgede artan sağlık hizmetleri ihtiyacına cevap vereceği vurgulandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, "3 yıl önce temelini atarken duyduğumuz heyecanın yerini bugün büyük bir mutluluk ve kıvanç almış bulunmakta. Son teknoloji donatılmış hastanemizde nitelikli hasta odaları her branştan poliklinikler, uluslararası tam donanımlı ameliyathaneler, 3. Derece yoğun bakım üniteleri, diyaliz ve yanık üniteleri ve mimari yapısı ve özellikle sahip olduğu tüm imkanları ile bölgedeki sağlık hizmetlerini yükselteceğine inanmaktayız" dedi.

Bakan Yardımcısı Dr. Tolunay konuşmasını, “Yeni Dörtyol Devlet Hastanesinde bakanlığımızın modern çağın gerekliliğine uygun olarak projelendirip inşa ettiği temeline yerleştirilen deprem izolatörlerinin sayesinde de mimari açıdan bölgenin en güvenli binaları arasında yer alarak tam donanımlı sağlık kurumlarımızdan biri olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından hastanenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri hastanede hizmetler hakkında bilgiler alarak tedavi gören hastaları ziyaret ettiler.

Fizik tedavisi gören Sermin Çomalak isimli hasta ise yeni hizmete başlayan hastanede sunulan sağlık hizmetinin kendisini mutlu ettiği, kendilerine böylesi kaliteli sağlık hizmeti veren bir hastane yaptıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.