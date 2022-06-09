Hatay'da antrepo yangını (2)

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, içinde kereste, pamuk ve plastik maddelerden oluşan gümrük mallarının bulunduğu antrepoda gece yarısı çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları, havadan helikopterle karadan ise belediyelere ait itfaiye araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri ile sürdürülüyor. Depodan yükselen dumanlar ise ilçenin her tarafından görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-09 15:12:54



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