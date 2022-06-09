Hatay’daki antrepo yangını söndürülemedi Yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Arsuz'a bağlı Nardüzü Mahallesi’ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Plastik ham madde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangına Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre ilçelere bağlı itfaiye ve su tankerleri müdahale ediyor.
Yangında Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.
Yangının çevredeki fabrika ve depolara sıçramaması için tedbirler alındı ancak yangının en az iki gün sürebileceği tahmin ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.