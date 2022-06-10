Habib-i Neccar Anma etkinlikleri... 1500 kişilik etli pilav dağıtıldı

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Hatay’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Habibi Neccar'ı anma etkinlikleri çerçevesinde etli pilava dağıtımı gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun ilk camisi Habibii Neccar Camisi bahçesinde, Antakya’da Ulu Camii ve Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüs Camiinde Cuma Namazından çıkan cemaate etli pilav dağıtıldı.

Hoşgörü kültürünün simgesi Habibi Neccar için her yıl düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde toplam 1500 kişilik etli pilav ikramı yapıldı.

Habibi Neccar’ı anma etkinlikleri 11 Haziran’a kadar devam edecek.

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