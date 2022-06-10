Hatay'da bulunan kanadı kırık şahin tedaviye alındı



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da bir grup vatandaş tarafından kanadı kırık olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan bir grup vatandaş, yol kenarında kanadı kırık bir şahin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel eldivenlerle yaralı şahini yakalayıp, muhafaza altına aldı. Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-10 19:34:15



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