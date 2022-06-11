Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma çerçevesinde G.D. adlı şahsın üst ve Dumlupınar mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet tabanca mermisi, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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