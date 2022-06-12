Hatay’da rip akıntısına kapılan vatandaş kurtarıldı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde rip akıntısına kapılan vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi’nde öğle saatlerinde denize giren 65 yaşlarında bir vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde birinin çırpındığı görünen çevrede ki vatandaşlar hemen cankurtaran ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye dairesi başkanlığına bağlı Çevlik itfaiyesi ekipleri ve cankurtaran tim ekipleri hemen müdahale ederek, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı kurtardı.

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