Hatay'da Yaşar rüzgarı esti

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Türk pop müziğinin sevilen seslerinden birisi olan Yaşar, Hatay'da hayranlarıyla buluştu.

Güçlü sesi ve sahne performansı ile geniş hayran kitlesine sahip şarkıcı, geçmişten günümüze unutulmaz şarkılarını seslendirirken konser alanını dolduran hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

EXPO Amfi Tiyatroda yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce Hataylı, Yaşar’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnesini alkışlar eşliğinde noktalayan sanatçıya Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya çiçek hediye etti.

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