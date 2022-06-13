Hatay´da sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını öldürdü 

İzzet NAZLI-Ferhat DEVRİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, bir kümesteki onlarca tavuk, horoz ve civcivi öldürdü. Köpeklerin kümese girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi´nde sürü halinde gezen 5 sokak köpeği, bir bahçedeki kümes içindeki hayvanlara saldırdı. Köpeklerin saldırısıyla, 17 tavuk, 62 civciv ve 2 horoz öldü. Sokak köpeklerinin kümese saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Pandemi döneminde bir hobi bahçesi kurduğunu ve burada yaptığı kümeste tavuk ve horoz beslediğini söyleyen Rafet Erdem, "Bütün bahçeyi çit yapmama rağmen, bütün hayvanları telef ettiler. Civcivleri yediler, tavukları boğarak öldürdüler. Geriye 3 tane tavuk ve 8 tane civciv kaldı. Tüm uyarılarımıza rağmen sokaklar köpek dolu" dedi.
Erdem, ilçede birçok arkadaşının da bu ve buna benzer olaya maruz kaldığını, sokak köpeklerinin korumaya alınması gerektiğini söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI
2022-06-13 11:03:13
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