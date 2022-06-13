Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samandağ ilçesinde adeta dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.