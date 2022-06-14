Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki torunu M.A.'yı kurtarmak isteyen Aziz Şahin (75), akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Şahin´in torunu ise kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle´deki sahilde meydana geldi. Dedesi Aziz Şahin ile sahile gelen M.A., serinlemek için deniz girdi. Bir süre sonra torununun suda çırpındığını gören Şahin, onu kurtarmak için denize girdi. Torununu kıyıya doğru yaklaştırmayı başaran Şahin, bu sırada rip akıntısına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler boğulan Şahin'i kısa sürede denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2022-06-14 20:47:35



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