Hatay’da Atatürk büstü ile dolunay manzarası

Hatay’ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı üzerinden doğan dolunayın Atatürk büstü ile bütünleştiği manzara ilgiyle izlendi.
Sağanak yağışların etkili olduğu Hatay’da akşam saatlerinde yağmur bulutlarının arasından çıkan dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Habibi Neccar Dağı üzerinden yükselen dolunayın Antakya şehir merkezinde yer alan Atatürk büstü ile aynı kareye girdiği anlar izleyenleri hayran bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.