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İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Hatay´da

DHA

İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Hatay´da


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)İRLANDA Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, geldikleri Hatay'da Birleşmiş Milletler aracılığıyla, Suriye´nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla koridorun açık tutulmasını arzu ettiklerini söyledi.
Bir dizi ziyaretler yapmak üzere Hatay´a gelen İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan´ı makamında ziyaret etti. İrlanda ve Norveç heyetini valilik bahçesinde karşılayan Vali Doğan, Suriye, göç ve göçmen konusu ile ilgili toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti. Basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantının ardından iki ülkenin dışişleri bakanı, açıklamalarda bulundu.
'KORİDORUN AÇIK TUTUMLASI KONUSUNDA GÖRÜŞMEYE GELDİK'
Hatay´daki yerel idarelerin yardımlar konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, "Bugün burada Birleşmiş Milletler aracılığıyla, Suriye´nin kuzeyinde yer alan nüfusa yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla koridorun açık tutulması konusunda görüşmeye geldik" dedi.
'BURADA İNANILMAZ BİR İŞ YAPILIYOR'
İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ise açıklamasında şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi her yıl Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye´nin kuzeyine yapılacak yardımlar konusunda, resmi sınır geçişlerinin yenilenmesi gerekiyor. Bu kapsamda, biz İrlanda ve Norveç olarak bu yılki çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve burada bir mevzuat yenilemesi ve bu sayede sınırdan geçişlerin ve desteklerin devam etmesini amaçlıyoruz. Bugün burada bulunma sebeplerimizden birisi de, orada yaşayan yaklaşık 6 milyon insanın, insani yardımlar alabilmesi için bu koridorun açık tutulması ve hem İrlanda hem Norveç olarak Birleşmiş Milletler nezdinde gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Burada hem yerel idarelere hem de yerel halka bu konudaki özverili çalışmaları, sabırları ve takdirleri için gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada inanılmaz bir iş yapılıyor ve oradaki büyük nüfusun desteklenmesi tüm dünya için, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde çok büyük önem arz ediyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-15 11:42:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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