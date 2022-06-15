Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran´da başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor´un 2022-2023 sezonu kamp programı belli oldu. Bordo-beyazlı ekip, 23 Haziran´da Erzurum´da toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada takımın kamp programı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Takımımız 23 Haziran Perşembe günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanarak 2022-2023 sezonun hazırlıklarına başlayacak. 1 ay sürecek olan sezon başı kampı 22 Temmuz Cuma günü sona erecek." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-15 11:51:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.