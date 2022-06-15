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Toroslar EDAŞ, Hatay´a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı

DHA

Toroslar EDAŞ, Hatay´a 8 yılda 1.5 milyar liralık yatırım yaptı


HATAY, (DHA) Toroslar EDAŞ, Hatay´daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Hayata geçirilen projeler kapsamında Hatay´a 8 yılda 1.5 milyar liralık bir yatırım yapıldı.Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013´ten 2021 yılı sonuna kadar, Hatay özelinde 1 milyar 500 milyon lira (2021-Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi.Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.Bu kapsamda 1.5 milyar lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde 82 milyon lirayı aşkın bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 27 bin 432 km havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 33 bin 316 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Hatay´ın gücüne güç kattı. YER ALTI ŞEBEKE UZUNLUĞU 4,5 KATINA ÇIKARILDI, 330 BİNE YAKIN ARIZA GİDERİLDİToroslar EDAŞ bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 345, trafo kurulu gücü ise yüzde 55 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.Bu kapsamda Hatay´a 819 megavat kurulu gücünde olan bin 278 adet trafo, bin 861 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 980 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, bin 666 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 616 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Hatay´da 331 bin 507 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı. 8 MİLYONU AŞKIN MÜŞTERİ TALEBİ KARŞILANDIŞirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü.
Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti. Toroslar EDAŞ, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.DHA-Ekonomi Türkiye-Hatay DHA
2022-06-15 12:43:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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