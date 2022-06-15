Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edilen caretta carettanın, tekne pervanesinin çarpmasıyla yaralandığı ve ölümünün ardından kıyıya vurduğu tahmin ediliyor.

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