Recep Burak Yılmaz, Atakaş Hatayspor´da

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen stoper Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam ettiren Atakaş Hatayspor, Samsunspor ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki savunmacı Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-15 19:22:27
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