Hatayspor, Recep Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı

Hatayspor, Samsunspor ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Samsunspor'dan Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllığına anlaştı.
İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katılırken, kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordobeyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.