Hassa'da kadınların bağ bozumu öncesi yaprak mesaisi



Mehmet KOCACIK/ HASSA (Hatay), (DHA)HATAY'da yetiştirilen üzümün yüzde 95'inin karşılandığı Hassa ilçesinde, bağ bozumu öncesi kadınların yaprak mesaisi başladı.

Hassa'da yaklaşık 50 bin dekarlık alanda üretilen üzüm ağaçlarından yaprak toplamak için sabahın ilk ışıklarıyla bağa giden kadınlar, evlerinin bütçelerine de katkı sağlıyor. Toplanan yaprakların bir kısmı, kışlık tüketim için bidonlara doldurulurken, fazlaları da satılıyor. Taze üzüm yapraklarının bir kısmı, plastik kaplara salamura yapılırken, kalanı da tüccarlara veriliyor. Kasalara dizilen yapraklar, araçlara yüklenerek, pazarlanmak üzere yola çıkarılıyor. Taze yaprağın kilosu 8-15 liradan satılırken, salamura yapılanlar ise 25 liraya kadar satışa sunuluyor. Meyvesinden daha pahalıya satılan üzüm yaprağının hasadı ise 45 gün sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Hassa Mehmet KOCACIK

2022-06-16 10:28:54



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