Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda K.K.G., A.Y., E.B., E.K.Y., B.O. ile D.F.A adlı 6 şahıs gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 7 adet bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli markalarda 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet flash bellek, 1 adet laptop, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet mermi ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.