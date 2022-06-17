Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı

Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, adliye yakınında çıkan silahlı kavgada bir kişi sırtından vurularak yaralandı.
Olay, saat 16:30 sıralarında Dörtyol Adliyesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ö. ile kimliği belirsiz bir şüpheli tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli yanında taşıdığı tabancayla Burak Ö.´yü sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Burak Ö.´yü yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2022-06-17 20:22:56
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