Karnesini hastanede öğretmeninin elinden aldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hastanede tedavi gören öğrenciye öğretmeni karnesini verdi.

7 yaşındaki Ömer Sefa Öğüç, Pazartesi günü rahatsızlanarak Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumdan haberi olan ve öğrencisinin karne heyecanından uzak kalmamasını isteyen öğretmeni Mehmet Tüz ise sürpriz yaptı. Hastanede öğrencisini ziyaret eden Tüz, öğrencisinin karnesini verdi.

Ömer Sefa'ın başarılı bir öğrenci olduğunu belirten öğretmen Mehmet Tüz, “Pazartesi'nden beri hastanede tedavi gören öğrencim Cuma günü karne sevincini yaşamaya gelemediği için bu heyecanı hastaneye taşıma kararı aldım. Öğrencimin karne heyecanına ortak olmak, gözündeki umut ışığını görmek bir kez daha bana iyi ki öğretmenim dedirtti” diye konuştu.

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