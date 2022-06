Hatay'da Kore Kültür Haftası etkinlikleri

Hatay’da EXPO alanında Kore Kültür Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Antakya EXPO alanında kültürsanat, eğitim ve eğlence içerikli düzenlenen etkinliklerde KPlay gösterileri çerçevesinde Kore’ye özgü Kore ulusal ok gösterisi, Tuho oyunu, beona çevirme, kendama çevirme, Jegichagi, Kore geleneksel çalgı gösterileri gibi çeşitli spor ve müzik gösterileri gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinliklere yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi katıldı. Geleneksel desenli damga, yüzük, kolye ve maske yapımı ile Cheongsan fener yapımı gibi Kore’ye özgü çeşitli el sanatları gösterileri beğeni topladı. Kore Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde son olarak Koreli gruplar, Kore Kültür Merkezi destekleriyle Türk dinleyicileri ile buluştu.

Kore Kültür Merkezi Genel Müsteşarı Keehoung Park, bu etkinlikleri KoreTürkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlediklerini, etkinliklerde Kore’ye karşı ilginin daha da artmasını ümit ettiklerini vurguladı. Hatay’a ilk kez ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Park, şimdiye kadar 70 ili ziyaret ederek Kore'yi tanıtan etkinlikler düzenlediklerini söyledi. KPop'un Türkiye’de ve dünyaca sevilmesinin nedeninin evrensel ve orijinal olmasını gösteren Park, “Müzikleriyle insanlarla empati kurabileceği, sıcak kanlılığı, bağlılığı, ayrımcılığı olmayan mesajlarla kendi hikayelerin içinde Kore’ye has duyguyu ve ifadeleri kullanarak orijinallikleriyle dikkat çekmektedirler. Bu ‘en Koresel en küreseldir’ cümlesine inancımız olduğundandır. Kore sanatçıları hem kendi kültürel renklerini korurken hem dünyaca ilgiyi çekmekte başarılı oldular. Eski atalarımız Asya kıtasında yan yana komşu olarak yaşadılar ve bu nedenle dilsel, kültürel ve mizaç olarak benzerliklerimiz bulunmaktadır. Korece'de bojagi diye bir kelime vardır. Türkçe de bohça deniliyor. Kullanış olarak da hediyeleri sarmak için kullanılmasından iki ülke benzerlik taşıyor. Gelin evlenirken Kore'de bojagi dediğimiz bohçaya hediyeler sarılarak gönderilir. Hem de büyüklere saygı ve aile önemliliği de iki ülkenin benzerliklerinden biridir. Ayrıca Kore’de ızgara et yemekleri, Türkiye’de kebapların birçok çeşitli ızgarada olması ve mantının daha büyük haliyle Kore’de mandu olarak adlandırılması da yemek kültürümüzün benzerliklerimizden birkaçıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.