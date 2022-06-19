Küçük eller toprağa değdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük eller toprağa değdi

İHA

Küçük eller toprağa değdi

“Küçük Eller Toprağa Değsin Çiftçi Çocuklar Atölyesi” Antakya EXPO alanındaki Bitki Müzesi bahçesinde gerçekleşti.
EXPO 2021 Hatay’ın “Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım” alt teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte bitkitopraksu ilişkisinin ve iyi tarım uygulamalarının önemi anlatıldı.
Çocukların çapa yapma, sulama, tohum ekme, fide dikme, herek hazırlama, yabani ot temizliği ve sebze hasadı gibi çiftçiliğin temel aşamalarını deneyimlediği etkinlikte börülce tohumu ile patlıcan fidesinin ekimi yapıldı.
Üretim seralarında saksılara hazırlanmış toprakları yerleştiren minikler, atölye sonunda gazanya fidesini ekerek bakımlarını üstlenmek üzere evlerine götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu
YEREL HABERLER Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu
Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Freni arızalanan lokomotif, işçilere çarptı: 1 ölü, 2 ...
Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif ...
Hatay'da Kore Kültür Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Hatay'da Kore Kültür Haftası etkinlikleri
Samandağ'da rip akıntısı uyarısı Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denizde rip akıntısına bağlı ölümlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Samandağ'da rip akıntısı uyarısı Yaz aylarının ...
Karnesini hastanede öğretmeninin elinden aldı
YEREL HABERLER Karnesini hastanede öğretmeninin elinden aldı
Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı
İskenderun Hatmek’te yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER İskenderun Hatmek’te yıl sonu sergisi
Hatay’da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Sivilce karaciğerden mi kaynaklanır Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey: "Sivilceler çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir" "Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür"
YEREL HABERLER Sivilce karaciğerden mi kaynaklanır Dermatoloji Uzmanı Dr. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.