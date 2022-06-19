Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı, zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası kurtarılan 2 vatandaş olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.