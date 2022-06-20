Hatay’da "Narko Alan" uygulamasında 5 gözaltı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen 'Narko Alan' uygulamasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan "Narko Alan" uygulamasında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve karma ekipler, 32 adreste arama gerçekleştirerek 965 şahıs 458 araç 76 motosiklet 4 kargo şirketi 5 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan aramalarda 13 kök Hint keneviri, 22 adet captagon hap, 9,78 gram metamfetamin 7,85 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

Sorgulanan 965 kişiden içlerinde 2 yoklama kaçağı şahsa tebliğ yapılıp, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

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