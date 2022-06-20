Otomobil patpata çarptı, amca ile yeğeni öldü



Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde otomobilin çarptığı, patpat diye tabir edilen tarım aracındaki Mehmet Akgül (30) ile yeğeni Mehmet Emin Akgül (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yarseli Mahallesi´nde meydana geldi. Hatice Ö. yönetimindeki 31 AAR 30 plakalı otomobil, Mehmet Akgül'ün (30) kullandığı, patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Akgül ile yeğeninin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hatice Ö. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

2022-06-20 17:09:59



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