Marketteki kutudan sakarmeke çıktı Hatay’da bir markette içine girdiği karton kutuda bulunan sakarmeke kuşu, doğaya salındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir markette içine girdiği karton kutuda bulunan sakarmeke kuşu, doğaya salındı.

İlçeye bağlı Kapısıyu Mahallesi, Çevlik mevkisinde bulunan market işleten Mehmet Kuş, iş yerini açınca karton kutunun içinde bir kuş olduğunu fark etti. Kuşun sulak alanlarda yaşayan sakarmeke olduğunu öğrenen iş yeri sahibi, onu doğal ortamına bıraktı.

Mehmet Kuş, iş yerine geldiğinde karanlık olduğundan kartonun içinden kuşa benzer bir şey görünce korkup, paniklediğini belirterek, "Daha sonra uçamadığını fark ettim ve elime alıp inceledim ve değişik bir kuş türü olduğunu anladım. Ben de sabah güneş doğduktan sonra, belli ki korktuğu için buraya sığınmıştır diye düşünerek bıraktım. Bıraktığım anda uçamadı bir tur atarak dükkanın önüne geri geldi. Bu yüzden ben de kafese benzer bir kutunun içine bıraktım ve beslemeye çalıştım ama verdiğim hiçbir yiyeceği yemedi. Kuşlardan anlayan bir ağabeyimiz geldi, bu kuş türünün denizlerde ve göllerde yaşadığını bırakmamız gerektiğini söyledi ve sağlık sorunu olmadığından biz de denize bıraktık. Şu an nerede bilmiyoruz ama özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.

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