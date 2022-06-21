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"Nefes" Antakya'da

İHA

"Nefes" Antakya'da

Antakya Belediyesi, Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa’nın sahnelediği “Nefes” isimli tek kişilik oyuna ev sahipliği yaptı.
Antakyalı sanatseverlerin katıldığı açık hava tiyatro etkinliği, 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda ücretsiz olarak gösterime sunuldu.
Kıtlık zamanı buğday isteyen Yunus Emre ile Hacı Bektaşı Veli arasında yaşanan menkıbenin işlendiği oyunda, Hacı Bektaşı Veli'nin Yunus Emre'ye yönelttiği “Buğday mı istersin, nefes mi?” sorusu üzerinden günümüz insanına mesajlar verildi.
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, “Annelik”, “İnsan olmak”, “Kardeşlik”, “Barış” gibi değerlere vurgu yapan Nazlı Çığa’ya oyun sonunda teşekkür edip çiçek verdi.

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