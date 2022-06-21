Hatay'da kaçak ilaç operasyonu: 3 gözaltı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde, jandarmanın operasyonunda 3,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında, Hassa ilçesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda yasa dışı yollarla elde edilen ve kalp rahatsızlıklarında kullanılan 3,5 milyon lira değerinde; çeşitli markalarda 8 bin 383 tablet hap, 83 insülin ilacı kullanma aparatı ve 22 göz damlası ile 11 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili R.T., Y.T. ve R.T. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-21 15:19:05
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