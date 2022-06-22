Hatay'da evleri su bastı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sabaha karşı kuvvetli sağanak sonrası sokakları ve evleri su bastı.

Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle ilçeye bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde birçok ev ve sokak göle döndü.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evleri sular altında kalan vatandaşlara yardım etti.

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