Hatay´da şiddetli yağmur; evleri su bastı

Bir haftada 3'üncü facia! Yine aynı yöntem

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İzzet NAZLIAli ARSLAN/ HATAY, (DHA)- HATAY´da, dün gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Samandağ ilçesinde bazı evleri, su bastı.

Kentte dün geceden beri yağan yağmurun şiddeti, sabaha karşı arttı. Samandağ'a bağlı Tomruksuyu Mahallesi'ndeki bazı evlerde, yoğun yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerini su basan ailelere yardımcı olup, suları tahliye etti. Ekipler, bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI, Ali ARSLAN

2022-06-22 12:04:50



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