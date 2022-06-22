Musa Çağıran, Hatayspor’da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen Musa Çağıran’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transferlere de devam ediyor. Bordobeyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da top koşturan Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha, geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.