Musa Çağıran, Hatayspor’da

Hatayspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen Musa Çağıran’ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transferlere de devam ediyor. Bordobeyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da top koşturan Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha, geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.