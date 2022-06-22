Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor´da

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncu Musa Çağıran ve defans oyuncusu Cengiz Demir´i renklerine bağladı.
Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık, Antalyaspor oyuncusu olan ve geçen sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, iki oyuncu ile yapılan imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş´ın katıldığı bildirildi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-22 14:28:19
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