Nanook FC yeni sezon hazırlıklarını Hatay'da yapacak

Kanada Ontario liginde sampiyon olarak ve Kanada Premier League'e yükselen Nanook FC yeni sezon hazırlıklarını Hatay'da gerçekleştirecek.

Türk kulüpleri ile yakın ilişkiler içerisinde olan Nanook FC, Hatayspor ile 5 gün boyunca ortak sporcu seçmesi yapacak. Ayrıca bordobeyazlı kulüp ile hazırlık maçı gerçekleştirecek. Nanook FC Kulüp Başkanı Adam Evren Garipoğlu Kanada liginde Türk futbolcular oynatmak istiyor.

Bu sene 3 Türk oyuncuyu Kanada liginde oynatmayı planlayan Nanook FC , MLS liginden farklı olarak daha yetenek geliştirme üzerine kurulu bir akademi olarak göze çarpıyor.

World 17 işbirliği ile yapılan ortak çalışma da geleceğin futbolcu fabrikası denilen bu takım, Türkiye'de yatırımlarını hızlandıracak planlıyor.

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