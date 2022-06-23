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TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak

DHA

TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Rally Raid yarışlarından TransAnatolia, 12´nci yılında Hatay´dan start almaya hazırlanıyor. 20 Ağustos´ta Hatay Expo alanından start alacak yarış, 27 Ağustos´ta Eskişehir´de sona erecek.
2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye´nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia´nın bu yıl 12´ncisi düzenlenecek. Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek TransAnatolia, 20 Ağustos´ta Hatay Expo alanından start alarak, 27 Ağustos´ta Eskişehir´de sonlanacak. Hatay Expo Alanı´nda gerçekleştirilen TransAnatolia´nın tanıtım toplantısında, yarış hakkında bilgi veren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yarışlara yerli ve yabancı olmak üzere 100´ün üzerinde sporcu beklediklerini söyledi. TransAnatolia´nın sadece bir yarış değil aynı zamanda bir turizm organizasyonu olduğunu belirten Büyükpınar, "Türkiye´nin tanıtılması bizim için çok önemli. Bu konuda hem Turizm Bakanlığı hem Spor Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kuruluş destekçimiz. Yaklaşık 700 ile bin arasında kişiyi 7 gün süresince yaklaşık 2 bin 500-3 bin kilometre arasında bir rotada taşıyoruz. Yarışa bütün arazi yeteneği olan araçlar katılabiliyor. Yarışta hem profesyoneller hem de amatörlerin katılabileceği farklı kategoriler bulunuyor. Yarışımıza destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
ÇELEN: 2 BİN 500 KİLOMETRELİK YARIŞI 7 GÜNDE TAMAMLAYACAĞIZ
TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de yarış hakkında verdiği detaylı bilgilerde rotayı açıkladı. Çelen, "Yarışmanın seremonik startı Hatay Expo´dan verilecek. Şehir içinden geçilecek parkurla bir seyirci etabı gerçekleştireceğiz. 21 Ağustos sabahı gerçek yarış çok erken saatlerde start alacak. İlk hedefimiz yaklaşık 350 km´lik bir parkurla son derece önemli bir tarihi nokta olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı. Bu rota üzerinde Avanos Dağlarının zirvelerinden geçeceğiz. Arkasından Osmaniye´ye ulaşıncaya, Hatay sınırlarını terk edinceye kadar yaklaşık 350 km´lik bir parkur kat edeceğiz. Ertesi gün yine 300 kilometrelik bir parkurla 2 bin 300 metrelik zirveleri aşarak Kayseri´ye ulaşacağız. Yarışın 3'üncü günü Kayseri´den start alıp Sivas Şarkışla´ya kadar uzanıp Yozgat üzerinden Kayseri´ye geri dönülecek. Kayseri şehir merkezinde bir gece daha konaklayacağız. Buradan ayrıldıktan sonra hedefimiz Aladağlar. Yaklaşık 3 bin metrelik zirveleri geçerek Çiftehan´da termal tesislerimizin bulunduğu alanda konakladıktan sonra yarışın 4'üncü günü Bolkar Dağlarında geçecek. Ortalama 2 bin 800 metre yükseklikte yaklaşık 300 kilometre mesafeden oluşuyor. 5'inci gün rotamızda Tuz Gölü var. Etabın yüzde 80´inin yolsuz ortamlarda kat edecek yarışmacılar Haymana´daki kamp alanına ulaşacaklar. Yarışın son günü Haymana ve Eskişehir arasında değişik bir coğrafyada ormanlar içinde geçecek. Toplam 2 bin 500 kilometrelik bir rotayı 7 gün içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy da, TransAnatolia´nın sadece bir sportif etkinlik değil, geçtiği bölgeler itibariyle o coğrafyanın kültürünü, yemeğini, tarihini, insanını bir nevi ülkenin tanıtımına hizmet eden bir organizasyon olduğunu belirtti.
Tanıtım toplantısına, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
TransAnatolia´nın toplantısından detay
TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar´ın konuşması
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy´un konuşması
TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen´in konuşması
TransAnatolia tanıtım videosundan detay
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-23 16:28:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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