Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı´yı transfer etti

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Beşiktaş U-19 takımından 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 takımından genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı" denildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-23 19:36:37



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