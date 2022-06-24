Hatay’da uyuşturucu hap operasyonu

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Hatay’ın Antakya ilçesinde 36 adet Captagon hap ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın Antakya Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 36 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet mermi ele geçirildi.

A.A. hakkında işlem başlatıldı.

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