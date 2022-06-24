Hatay’da 6 bin 670 sikke ele geçirildi

Hatay’ın Belen ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 bin 670 adet sikke ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ihbar üzerine İskenderunBelen otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 bin 670 adet sikke ele geçirildi.

Otomobilde bulunan D.B. ve O.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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