Serinlemek için şelaleye giren Furkan, boğuldu

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, serinlemek için şelaleye giren Furkan Tat (15), boğuldu. Talihsiz çocuğun cansız bedenini sudan arkadaşları çıkardı.
Olay, ilçeye bağlı Bakbele Mahallesi´nde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşları ile birlikte şelalede yüzen Furkan Tat, bir anda suda kayboldu. Tat´ın kaybolduğunu gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Tat´ın arkadaşları, suyun içinde arkadaşlarını ararken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi. Suda arama yapan Tat´ın arkadaşları bir süre sonra talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Tat´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-06-24 18:55:00
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