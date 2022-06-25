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Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı

İHA

Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, motosiklet sürücülerine tek tek durdurarak trafik kurallarına uymanın ve kask gibi ekipmanları kullanmanın emniyet ve can güvenliği açısından önemini anlattı.

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