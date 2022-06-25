Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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